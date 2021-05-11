رئيس «قناة السويس»: برنامج لتطوير أسطول الهيئة من القطع البحرية

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة لها برنامج وخطة لتطوير أسطول الهيئة من القطع البحرية التي تواكب التطور الحديث في بناء السفن وحركة الملاحة العالمية.

وأضاف «ربيع»، خلال زيارة الرئيس السيسي للإسماعيلية لافتتاح بعض المشروعات، أنه سيتم تدشين 4 قاطرات حديثة بينهم قاطرتين بقوة شد 70 طنا وقاطرتين بقوة 7 أطنان.

وأكد أن الزيارة ستتضمن افتتاح 7 لنشات إرشاد، وتطوير أقسام الانقاذ وشراء قاطرات ذات قدرات شد كبيرة لدعم عمليات الإنقاذ إضافة إلي دخول 3لنشات لمكافحة الانسداد البترولي ومكافحة التلوث آخر الشهر الجاري.

وعن خطط التحول الرقمي قال ربيع انه سيتم افتتاح محطة للتحكم والسيطرة والإنذار المبكر حال الحوادث وإعادة هيكلة الشركات التابعة للهيئة وتحويلها لشركات رابحة وبناء 100 مركب جديدة مزودة بأحدث الأجهزة لزيادة الانتاج الوطني من الأسماك.