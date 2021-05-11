ربيع: نجاح تعويم السفينة لم يكن ليتحقق لولا قناة السويس الجديدة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الإنجازات العظيمة التي نفذتها الهيئة في تعويم السفينة الجانحة، جرى استكمالها بالتعامل باقتدار واحترافية مع تحد آخر صعب، تمثل في استيعاب نحو 422 سفينة منتظرة في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي خلال أقل من 4 أيام بواقع عبور أكثر من 100 سفينة يوميًا.

وأضاف ربيع، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات في الإسماعيلية، أنّ الأرقام تُعد أرقام قياسية جديدة في استيعاب أعداد هائلة من السفن وحمولتها، لم تكن لتحقق إلا بفضل وجود قناة السويس الجديدة، وما يتمتع به المجرى الملاحي من إمكانيات وقدرات استيعابية.

ولفت إلى الجاهزية الدائمة التي تمتاز بها الهيئة ورجالها من المرشدين والمهندسين، والعاملين كافة في جميع التخصصات، ودعم مستمر من الرئيس السيسي.