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ربيع: بدء تنفيذ خطة طموحة لإعادة هيكلة شركات تابعة لهيئة القناة

كتب:

محمد عزالدين
11:52 ص | الثلاثاء 11 مايو 2021
الفريق أسامة ربيع

الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه في إطار خطة هيئة قناة السويس للتحول الرقمي سيتتم افتتاح اليوم محطة مراقبة ملاحية ضمن 16 محطة على طول المجرى الملاحي والتي تمثل مراكز للتحكم والسيطرة والإنذار المبكر والتدخل السريع أثناء الأزمات.

وأضاف «ربيع» خلال افتتاح عدد من مشروعات تطوير قناة السويس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه فيما يخص بالرؤية الشاملة لتطوير الأصول التي تمتلكها الهيئة وتعظيم الاستفادة منها كانت لتوجيهات الرئيس السيسي المتواصلة أكبر الأثر لبدء تنفيذ خطة طموحة لإعادة هيكلة شركات تابعة للهيئة وتحويلها لمؤسسات رابحة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى محافظة الإسماعيلية، حيث مقرر أن يتفقد هيئة قناة السويس ويفتتح عددا من المشروعات التابعة للهيئة، حسب ما صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قبل قليل. 

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