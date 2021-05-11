السيسي يهنئ العالم العربي والإسلامي بعيد الفطر: كل سنة واحنا في خير وسلام
كتب:
شريف سليمان
11:56 ص | الثلاثاء 11 مايو 2021
الرئيس السيسي
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير للشعب المصري وهيئة قناة السويس، مهنئا إياهم بقوله: «كل سنة وانتو طيبين، وربنا يعيد علينا هذه الأيام بالخير والسلام والأمن والاستقرار».
وهنأ رئيس الجمهورية، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التابعة لهيئة قناة السويس، الشعب المصري والعالم العربي والإسلامي «بمناسبة العيد كل سنة والعالم العربي والإسلامي ومصر بخير، والعالم كله بخير وسلام».