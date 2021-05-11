عاجل.. السيسي يفتتح 4 مشروعات جديدة تابعة لهيئة قناة السويس

أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإذن للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بالبدء في افتتاح عدد من المشروعات الجديدة التابعة للهيئة عبر الفيديو كونفرانس.

وشهد الرئيس افتتاح المجموعة الأولى لمحطة مياه بورسعيد بطاقة 80 ألف متر مكعب وبتكلفة بلغت 180 مليون جنيه مصري لترتفع بذلك طاقة المحطة لـ480 ألف متر مكعب باليوم بما يكفي حاجة مدينة بورسعيد حتى عام 2038، ومحطة إرشاد الفردان، وهي ضمن 16 محطة على المجرى الملاحي ضمن مشروع التحول الرقمي، وجرى تطويرها وتزويدها بأحدث أنظمة الرصد والمراقبة الملاحية مع ربطها بالمراكز الرئيسية لمراقبة حركة الملاحة من خلال منظومة الشبكة الموحدة.

كما شهد الرئيس افتتاح عمارات العاملين بالهيئة المحالين بالمعاش لالسويس بإجمالي 9 عمارات بإجمالي 270 وحدة سكنية بتكلفة 145 مليون جنيه، وافتتاح المقر الجديد لإدارة الأنفاق والكباري وشركة القناة للمواني بمدينة الإسماعيلية، حيث اشترت الهيئة 73 عمارة بواقع 1008 وحدة بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وجرى تخصيص 7 عمارات للأغراض الإدارية حيث تنتقل إليها شركة القناة والمواني، وتم التعاقد على 3 لانشات هي الأحدث لمكافحة التلوث والإنسكاب البترولي ومتوقع دخولها للخدمة خلال هذا الشهر.