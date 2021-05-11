تفاصيل اتفاقية جامعة أريزونا الأمريكية وجامعة الجلالة

وقعت جامعة الجلالة الأهلية وجامعة أريزونا ستيت الأمريكية، إتفاقية تعاون مشترك وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، والسفير معتز زهران سفير مصربأمريكيا، والسفير جونثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمصر، والدكتور دوج بيكر المدير التنفيذي لمؤسسة سينتانا للتعليم والدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة والدكتور محمد الشناوي، نائب وزير التعليم العالي لشئون العلاقات الخارجية والدولية.

أبرز النقاط الرئيسية لاتفاقية التعاون بين جامعة الجلالة وأريزونا

ـ الإتفاقية تأتي تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية بالتوسع مع الجامعات الدولية ذو المكانة المتميزة عالمياً

ـ الاتفاقية تهدف إلى الإستفادة من الخبرات المتميزة في توفير البرامج العالمية ذات الجودة المتميزة

ـ الاتفاقية تسمح بنقل الخبرة الأكاديمية والعلمية من جامعة أريزونا إلى جامعة الجلالة.

ـ جامعة أريزونا واحدة من الجامعات الأمريكية لها موقع متميز في التصنيفات العالمية.

ـ جامعة أريزونا مصنفة رقم 1 في الابتكاربالولايات المتحدة الأمريكية، ورقم 155 دولياً مما يجعلها واحدة من أفضل الجامعات الدولية.

ـ جامعة الجلالة إلى الاستفادة من الخبرة الأمريكية في تقديم برامج دراسية حديثة ومتميزة.

ـ الاتفاقية تهدف إلى استضافة الأساتذة الأمريكيين والخبراء للتدريس، من خلال الحضور أو بنظام التعليم عن بعد.

ـ الاتفاقية تنص على منح شهادة مزدوجة "Dual degree" معتمدة من جامعتي أريزونا والجلالة، لعدد من الكليات العلوم والهندسة، وإدارة الأعمال، والإعلام والفنون.

ـ تنص الإتفاقية على منح شهادة معتمدة من جامعة الجلالة بمساعدة إدارية من الشريك التجاري لأريزونا لكليات الصيدلة، التمريض، والعلاج الطبيعي والهندسة الزراعية وعلوم الغذاء.

ـ التعاون بين الطرفين في تأسيس برامج تعليمية ذات مواصفات عالمية.

ـ تقوم جامعة أريزونا بتقديم المشورة الفنية لجامعة الجلالة فيما يتعلق بالعملية التعليمية.