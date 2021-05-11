 أطباء في الهند يحذرون مواطنيهم: روث البقر لا يحمي من كورونا

حذر أطباء في الهند، من استخدام مواطنيهم لروث البقر، اعتقادًا منهم بأنه سيقي من انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلين إنه لا يوجد دليل علمي على فعاليته، وإنه قد ينشر أمراضا أخرى.

وفي ولاية جوجارات بغرب الهند، يذهب بعض المواطنين إلى ملاجئ البقر مرة واحدة في الأسبوع لتغطية أجسادهم بروث البقر والبول على أمل أن يعزز مناعتهم ضد فيروس كورونا أو يساعدهم على التعافي منه، ونقلت وكالة «رويترز» عن المدير المساعد في إحدى شركات الأدوية جوتام مانيلال بوريسا، قوله إن هذه الممارسة: «نرى حتى بعض الأطباء يأتون إلى هنا، ويعتقدون أن هذا العلاج يحسن مناعتهم، وأثناء انتظار المشاركين لجفاف مزيج الروث والبول على أجسادهم، يعانقون الأبقار في الملجأ أو يكرمونها، ويمارسون اليوجا لزيادة مستويات الطاقة».

وقال الرئيس الوطني للجمعية الطبية الهندية الدكتور جاي جايالال: «لا يوجد دليل علمي ملموس على أن روث البقر وبوله يعملان على تعزيز المناعة ضد فيروس كورونا، الأمر قائم كليًا على الاعتقاد، وهناك أيضًا مخاطر صحية مرتبطة بهذه الأشياء فيمكن أن تنتقل أمراض أخرى من الحيوان إلى البشر».

وحذر الأطباء والعلماء في الهند وفي جميع أنحاء العالم مرارًا وتكرارًا من ممارسة علاجات بديلة لكورونا، قائلين إنها يمكن أن تؤدي إلى شعور زائف بالأمان وتعقيد المشكلات الصحية.

وتسببت جائحة الفيروس التاجي في حدوث دمار صحي في الهند، حيث جرى الإبلاغ عن 22.66 مليون حالة إصابة، و246116 حالة وفاة حتى الآن، ويقول الخبراء إن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من خمسة إلى عشرة أضعاف، ويكافح المواطنون في جميع أنحاء البلاد للعثور على أسرّة في المستشفيات أو أكسجين أو أدوية، مما يؤدي إلى موت الكثيرين بسبب نقص العلاج.

وفي الهندوسية، تعتبر البقرة رمزًا مقدسًا للحياة والأرض، وقد استخدم الهندوس لقرون، روث البقر لتنظيف منازلهم ولطقوس الصلاة، معتقدين أن له خصائص علاجية وتطهيرية.