مواعيد عمل المواصلات العامة والمترو والمحال والمولات في عيد الفطر 2021

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، أقرّت رئاسة مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات الاحترازية لمنتع انتشار فيروس كورونا، خاصة مع تزايد أعداد الإصابات بين المواطنين خلال الفترة الأخيرة، بينها تنظيم مواعيد عمل غلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات.

ومع القرارات الأخيرة للحكومية، يتساءل العديد من المواطنين عن مواعيد فتح وغلق بعض الأماكن التي يترددون عليها يوميًا مثل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمخابز والمواصلات العامة، وترصد «الوطن» هذه المواعيد على النحو التالي:

مواعيد عمل المخابز في العيد

مواعيد عمل المخابز في عيد الفطر 2021 تكون من الساعة الخامسة صباحًا إلى الخامسة مساءً باستثناء المخابز التي حصلت على إجازة مسبقة.

مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية في العيد

بالنسبة للمجمعات الاستهلاكية، من المقرر أن تعمل يوم الأربعاء من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً، وأول وثاني أيام العيد تعمل بطاقة 50% بنفس الميعاد، على أن تعود بكامل قوتها العددية للعمل في ثالث أيام العيد.

مواعيد عمل مترو الأنفاق في العيد

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، مدّ ساعات العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لتعمل جميع القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو من 5:30 صباحًا حتى الساعة الثانية صباحًا، على أن تعود ساعات العمل لطبيعتها عقب انتهاء فترة العيد.

مواعيد عمل المواصلات العامة في العيد

وسائل النقل العادية والسيارات ستعمل بصورة طبيعية خلال عيد الفطر، ويحظر خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك تنقل أتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعية بين المحافظات والتي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ.

مواعيد عمل المولات والمحال والمقاهي والمطاعم والمسارح والسينما في العيد

وقرر مجلس الوزراء غلق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والكافيتريات والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها وغيرها من المحال والمنشآت التي تبيع السلع التجارية أو تقدم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة وجميع المحال العامة مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة، في الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا.

مواعيد عمل النوادي والصالات الرياضية

ومن المقرر أيضًا أن تغلق النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية من الساعة 9 مساءً حتى 6 صباحًا.

أماكن مستثناة من قرارات الغلق

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، الأماكن المستثناة من قرار الغلق، قائلا «إن قرار الغلق يشمل غلق المنشآت عدا الصيدليات ومحلات بيع الأغذية والسوبر ماركت، ودون ذلك الأنشطة بما فيها الرياضية سيتم إغلاقها من الساعة التاسعة مساءً».