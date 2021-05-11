حكم زيارة المقابر في العيد.. وكيل وزارة الأوقاف بمطروح يجيب

زيارة المقابر في العيد، عادة يتبعها كثير من المصريين، منهم من يقوم بالزيارة يوم وقفة عيد الفطر ومنهم من يتوجه للمقابر صبيحة يوم العيد، عقب صلاة العيد مباشرة، لزيارة أقاربهم المتوفيين، وقراءة الفاتحة وبعض آيات القرآن على أرواحهم، كما يحرص بعض المواطنين علي توزيع المخبوزات علي الأطفال في المقابر كنوع من الصدقة.

«الوطن»، سألت الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف في مطروح عن حكم زيارة المقابر في العيد، وبعض الأسئلة التي تشغل المواطنين حول المقابر وزيارتها في الأعياد، وزيارة النساء لها هل هى جائزة أم لا.

ما حكم زيارة المواطنين المقابر في العيد؟

زيارة المقابر في العيد غير مستحبة، لأن هذا يوم عيد، وفرح، وسرور، لابد وأن يفرح فيه جميع المسلمين، ويجوز الدعاء للمتوفيين في العيد دون زيارة المقابر، لأن زيارتها في العيد هى مخالفة للسنة، ومن يجد يوم العيد خلال ذهابه لأداء صلاة العيد، طريقان أحدهما يؤدى إلى المسجد، وطريق آخر يؤدى إلي المسجد والقبور، يمشي في الطريق المؤدى للمسجد دون مقابر، لأن أيام العيد هى أيام ليست للحزن، لكنها للفرح والسرور، ولابد ألا يذهب أحد للمقابر، أو يحزن في العيد، وهذا ما حثنا المولى عز وجل قال الله تعالي في كتابه «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ».

ما حكم توزيع المخبوزات في المقابر.. رحمة ونور

أرى عدم جواز ذلك وهذا كان يجري قديما، وهو شىء غير جائز لأن هذا يأتي بالفقير إلي المقابر، وهذا شىء غير مرغوب، والزكاة والصدقات معروف مكانها، وأين يتم تقديمها، وتقدم للفقير بكرامة وعزة.

هل يجوز زيارة النساء المقابر في العيد؟

الرسول علية الصلاة والسلام، قال إن زيارة المقابر جائزة للرجال والنساء، فى غير الأعياد، وذلك من باب الإعتبار والاتعاظ والدعاء للموتى.