أزمة بين هيئة الأبنية التعليمية والأوقاف بسبب أسعار أراضي المدارس

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع لها اليوم، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، بعقد اجتماع عاجل بين رئيس هيئتي الأوقاف والأبنية التعليمية، للنقاش والتوصل إلى حل جذري في أزمة تسعير أراضي هيئة الأوقاف المصرية، التي تلجأ إليها الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء المدارس.

وشهد الاجتماع أزمة بين هيئة الأوقاف وهيئة الأبنية التعليمية، حول سعر الأراضي التي يجري شراؤها من الأوقاف، لبناء مدارس، وقال اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إن هناك أزمة قائمة بين هيئتي الأوقاف والأبنية، بسبب تسعير الأراضي المبالغ فيه، حيث تضع هيئة الأوقاف سعر الأراضي داخل الأحوزة العمرانية، وتريد وضع نفس السعر للأراضي خارج الأحوزة العمرانية، و‏تصل الأسعار إلى 10 أضعاف السعر الحقيقي للأرض، وهناك مناطق بها كثافة سكانية مرتفعة، وطالب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، بعمل خصم فعلي وتخفيض الأسعار للأراضي المخصصة لمشاريع للنفع العام.

ورد ممثل هيئة الأوقاف، بأن جميع أراضي الهيئة يجري تسعيرها من خلال الخدمات الحكومية والشهر العقاري وهيئة المساحة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، موازنات هيئة الأوقاف وديوان عام وزارة الأوقاف، حيث من المتوقع أن تبلغ موازنة ديوان عام وزارة الأوقاف بمشروع الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2022/2021، 14 مليارا و560 مليونا و898 ألف جنيه، مقابل 13 مليارا و527 مليونا و75 ألف جنيه، في العام المالي الحالي، بزيادة أكثر من مليار جنيه وبنسبة زيادة تقترب من 8%.

وتبلغ جملة الاستخدامات للسنة المالية 2022/2021، 14 مليارا و560 مليونا و898 ألف جنيه، وتبلغ إجمالي الموارد المقدرة (بدون عجز يمول من الخزانة العامة) مبلغ مليار و655 مليون جنيه، ويخصص للأجور وتعويضات العاملين مبلغ 11 مليارا و312 مليون جنيه، ويخصص لبند شراء السلع والخدمات مبلغ مليار و820 مليون.

وكانت لجنة الشؤون الدينية، أوصت بزيادة مخصصات واعتمادات موازنة ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية التابعة لها، لمجابهة زيادة طلبات فرش وإحلال وتجديد المساجد، وتطوير المساجد الأثرية، وفواتير المرافق من كهرباء ومياه وغيرها