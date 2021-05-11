المصرية للاتصالات تكرم السيدة الشجاعة صاحبة فيديو توثيق اتلاف كابلات التليفون بمشتول السوق

كرمت الشركة المصرية للاتصالات اليوم السيدة الشجاعة التي قامت بتصوير مقطع فيديو يوثق قيام بعض الخارجين عن القانون بإتلاف أحدي كبائن الاتصالات في منطقة مشتول السوق بمحافظة الشرقية حيث استقبلها المهندس أبو اليزيد حمزة الهواري، رئيس قطاع مناطق شرق الدلتا، لتكريمها نيابة عن المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات وتم منحها راوتر مجاني وباقة إنترنت أرضي 600 جيجا بسرعة 100 ميجا تقديرًا لها على شجاعتها وحرصها على ممتلكات الشركة.

وأكدت الشركة على اعتزازها بمثل هذه السلوك الإيجابي الذي يتحلى به المواطنين، والذي يساهم في الحد من هذه العمليات التي تتسبب في تعطيل خدمات الاتصالات في المناطق التابع لها هذه الكبائن،