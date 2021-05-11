تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك HSBC وطريقة التقديم

أعلن بنك HSBC عبر حسابه الرسمي على موقع «لينكد إن»، حاجته لشغل وظائف شاغرة لتخصصات مختلفة للعمل بفروع المصرف في القاهرة وحلوان، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها الشروط والمؤهلات المطلوب توافرها في المتقدمين للوظائف، وذلك على النحو التالي:

Payments CSE, GSC

ويشترط في المتقدمين للوظائف توافر الشروط التالية:

الحصول على بكالوريوس مناسب لطبيعة العمل.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

القدرة على التعلم بشكل سريع.

على أن يكون العمل بدوام كامل، ومكان العمل في القاهرة.

Country Head of HSBC Securities Services

وحدد بنك HSBC الشروط الواجب توافرها في المتقدمين على النحو التالي:

إجادة مهارات التواصل.

القدرة على العمل تحت ضغط.

القدرة على القيادة.

المعرفة بالخدمات البنكية.

على أن يكون العمل بدوام كامل، ومكان العمل في حلوان.

Assistant Manager

واشترط البنك في المتقدمين توافر الشروط التالية:

خبرة سابقة في مجال العمل.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة.

على أن يكون العمل بدوام كامل، ومكان العمل في حلوان.

Contact Center Executive

وحدد بنك HSBC الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظيفة تشمل:

يجب أن يكون المتقدم يجيد اللغة الإنجليزية.

إجادة مهارات التواصل الاجتماعي.

على أن يكون العمل بدوام كامل، ومكان العمل في حلوان.

طريقة التقدم للوظائف الشاغرة في بنك HSBC

ويمكن معرفة المزيد عن التفاصيل والشروط المطلوبة، وأيضًا التقدم للوظائف الشاغرة في بنك HSBC من خلال الحساب الرسمي للبنك على موقع لينكد إن.