إطلاق صواريخ من غزة تجاه عسقلان بإسرائيل

أفادت وكالة أنباء سبوتنيك، بأنّ ضربات صاروخية كبيرة تنطلق الآن من قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان داخل إسرائيل.

وقال مراسل سبوتنيك في فلسطين، إنّ رشقات صاروخية كبيرة تطلق الآن من غزة تجاه مدينة عسقلان داخل إسرائيل، وجرى إطلاق صافرات الإنذار في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية، موضحا أنّ القبة الحديدية اعترضت عددا من الصواريخ التي أطلقت من غزة.

وفي وقت سابق، وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحذيرا لسكان غزة بالابتعاد عن مواقع حماس في المناطق السكنية، مشيرا إلى انطلاق جولة واسعة واستثنائية من الغارات الجوية ضد القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر تويتر: في هذه الساعة يُطلق جيش الدفاع جولة واسعة واستثنائية من الغارات الجوية على قطاع غزة، ومن أجل سلامتكم، إبتعدوا عن أي موقع يحتوي على وسائل قتالية تابعة لحماس، وأتم قائلا (وأشهد أني بلغت).

وكانت كتائب القسام التابعة لحركة حماس أعلنت اليوم أنّها استخدمت لأول مرة تكتيكا خاصا بإطلاق صواريخ السجيل ذات القدرة التدميرية العالية في دك عسقلان ظهر الثلاثاء، ونجحت في تجاوز القبة الحديدية لتوقع في صفوف العدو قتلى وجرحى ردا على استهداف البيوت الآمنة.

وكشفت القسام أنّه وضمن ضربة صاروخية هي الأكبر من نوعها، استهدفت ظهر اليوم الثلاثاء أسدود وعسقلان بـ137 صاروخا من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، مؤكدة أنه لا يزال في جعبتها الكثير.