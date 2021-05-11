بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة تحتفى بأسر الشهداء بمناسبة حلول العيد

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها، بتنفيذ عدد من الزيارات لمنازل أسر الشهداء، بعدد من محافظات الجمهورية، وتقديم الهدايا العينية والمادية المقدمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، في ظل الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة، للحفاظ على سلامة المواطنين، ومجابهة انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وعبر أسر الشهداء، عن عميق امتنانهم للجهود التي تبذلها الدولة المصرية، التى لا تنسى أبدا أبنائها من الشهداء، الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن الغالي، ودفاعا عن استقراره وسلامة أراضيه.

تأتي تلك الزيارات، تأكيدا على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقيادة العامة للقوات المسلحة، على مشاركة أبناء وأسر الشهداء في كل الاحتفالات والمناسبات، وتأكيدا على المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه أبنائها، ممن قدموا أرواحهم فداءا للوطن.