إسرائيليون يهاجمون شابا فلسطينيا بالمسدسات في مدينة بئر السبع «فيديو»

نشر إسرائيليون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر عددا من الإسرائيليين مسلحين بمسدسات وعصي وهم يهاجمون شابا فلسطينيا داخل سيارته في مدينة بئر السبع.

وزعم الاسرائيليون أن الفلسطيني يحمل سكينا، وادعت المواقع الإسرائيلية، أن الفلسطيني طعن إسرائيليا، ومن ثم فر باتجاه مستشفى سوروكا، وهناك تم اعتقاله بمساعدة عناصر الأمن في المستشفى.

ولكن مقاطع الفيديو، تظهر أن الشاب كان يتعرض للضرب بواسطة قضبان حديدية وأدوات مختلفة، وأن كان يحاول الفرار من بين أيدي المهاجمين، واضطر الى محاولة الدخول إلى مستشفى سوروكا، إلا ان عناصر الامن هناك شاركوا في الفتك بالشاب وضربه برفقة المارة.

وفي سياق منفصل ارتفعت حصيلة الشهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، إلى 24 شهيداً، بينهم 9 أطفال، وامرأة، وإصابة أكثر من 100 آخرين، بينهم حالات خطيرة، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالمنازل وممتلكات الفلسطينيين.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أنَّ شابا استشهد في مدينة خان يونس، ما يرفع عدد حصيلة الشهداء إلى 24.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منازلًا وشققا سكنية وممتلكات مدنية في مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، وأغلق الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في القطاع، ومعبر بيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى إغلاق بحر القطاع أمام الصيادين حتى إشعار آخر.

من جانبها، دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، إلى التدخل لوقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى أنَّ الوزارة الصحة على تواصل مستمر مع مراكزها ومستشفياتها في القطاع لتلبية أي احتياجات قد تنجم عن هذا العدوان.