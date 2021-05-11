عاجل.. الإفتاء تعلن غدا المتمم لشهر رمضان والخميس أول أيام العيد

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا المتمم لشهر رمضان المعظم، وأن يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، في بيان منذ قليل، إنه تعذر ثبوت رؤية هلال شوال بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء، بعد رصد اللجان الشرعية والعلمية لدار الإفتاء المصرية، وعليه فإن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان لعام 1441 هجرية.

وقدم مفتي الجمهورية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام عليهم بالخير وباليمن والبركات.

وتعتمد دار الإفتاء المصرية في تحديد موعد رؤية هلال شهر شوال 2021، على اللجان الشرعية والعلمية لاستطلاع هلال شهر شوال وأهلّة الشهور الهجرية، التي تنتشر في 6 مراكز استطلاع على مستوى الجمهورية، في أسوان وقنا وسوهاج ومطروح والواحات والفيوم، لرصد وتتبع الهلال وإعطاء البيانات الوافية لمفتي الجمهورية، ومن ثم يجري إعلان البيان الشرعي والرسمي وبداية الشهر الهجري من عدمه.

وكان الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأطيب التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري، والمسلمين حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبات على أمتنا الإسلامية بكل الخير والأمن والسلام.

وأعرب الإمام الأكبر في هذه المناسبة المباركة، عن أمله في أن يعم السلام كل دول العالم، وأن ينعم الجميع بالأمن والاستقرار والسلامة من الجوائح، وأن تمر هذه المناسبة المباركة على أبناء الشعب الفلسطيني الصامد وهم في أمن وأمان وسلام من إرهاب صهيوني أبى أن يحيا إلا على حقوق ودماء الأبرياء.

ودعا شيخ الأزهر إلى اغتنام فرحة العيد، بإدخال الفرح والسرور على غير القادرين والمستضعفين والمحتاجين، سائلًا الله -تعالى- أنْ يُعيد هذه الأيام الطيبة على بلادنا الغالية وهي في تقدمٍ ورخاء، وأن يُنعم على الأمة العربية والإسلامية بالوحدة والرفعة والسلام.