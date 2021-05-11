عاجل.. محمد صلاح يرد على منتقديه بصورة له في المسجد الأقصى

رد اللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على المشككين في دعمه للقضية الفلسطينية، برفع صورة له في المسجد الأقصى منذ سنوات.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم كتابة صلاح منشورا يدعم فيه القضية الفلسطينية، في الوقت الذي كتب زميله في النادي، ساديو مانيه، منشورا، لمساندة القدس.

وتشهد القدس اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط غارات جوية أودت بحياة 21 فلسطيني من بينهم 9 أطفال بعد اشتباكات، بدأت عندما منع الأمن الإسرائيلي المصلين من دخول المسجد الأقصى.