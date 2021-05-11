«منير» يُبكى المصريين بـ«ضالين» فى «الاختيار 2».. ومؤلفها: تلخص ما حدث فى معركة الواحات

«ملاعين فى كل كتاب ما يعرفهم مكان، ضالين حتى يوم الدين، هو اللى صان عرض الوطن زى اللى خان، النور فى السما عناقيد، الغدر صابكم يا نضر عينى، يا ورد مصر اللى اتقطف بدرى» بهذه الكلمات أبكى الفنان الكبير محمد منير الملايين من المشاهدين عقب عرض حلقة مأمورية الواحات ضمن أحداث الجزء الثانى من مسلسل «الاختيار»، وهى المعركة التى شهدت استشهاد 16 ضابطاً وعسكرياً من جهاز الأمن الوطنى والشرطة المصرية والأمن المركزى فى معركة مع عدد من أفراد الجماعات الإرهابية فى بؤرة الواحات البحرية.

«ضالين» هى اسم الأغنية التى أبكت المصريين وكتبها الشاعر الغنائى نصر الدين ناجى، الذى قدم أيضاً أغنية تتر بداية المسلسل التى قدمها الفنان أحمد سعد بصوته، وعن تلك المشاركة الوطنية يتحدث قائلاً لـ«الوطن»: «أشعر بالفخر والاعتزاز بعد أن شرفت باختيار كلماتى فى تتر مسلسل الاختيار 2، وأن تكون أغنية ضالين هى الأغنية الخاصة لشهداء حادث الواحات وبصوت الفنان الكبير محمد منير الذى أتشرف دوماً بالعمل معه فى أعماله الوطنية».

وكشف كواليس العمل على أغنيات المسلسل قائلاً «بدأت العمل فور جلوسى مع المخرج بيتر ميمى، الذى قدم لى فى البداية صورة عن المسلسل ثم أطلعنى على مشاهد كاملة من المسلسل، واتفقنا على أن تكون الكلمات بها إبراز كامل لبطولات هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، وأيضاً فكرة أن الشهداء مكانهم الجنة عقب الاستشهاد». وأضاف «كما أحببت أن أقول فى كلمات أغنية أحمد سعد إن دم الشهيد مبروك لكى توحى بمعنيين؛ وهما أن دم الشهيد مبروك فعلياً، وأيضاً تلخيص لدور الشهيد محمد مبروك».

وعن أغنية «ضالين» التى قدمها الفنان محمد منير، قال: «بدأت مع الكينج جلسات عمل عليها مع بداية شهر مارس الماضى إلى أن استقررنا على الكلمات التى أردنا أن نلخص بها ما حدث فى حادث الواحات بكلمات قليلة منها: ملاعين ضالين حتى يوم الدين، ورد مصر اللى اتقطف بدرى، فالأغنية هى حالة خاصة بنفسها يمكن لأى فرد الاستماع إليها فى أى وقت لأنها تتحدث عن كل بطولات رجال الشرطة والجيش المصرى الذين ضحوا بأرواحهم فداء البلد».

الشاعر نصر الدين ناجى قدم مجموعة أغانٍ للفنان محمد منير، منها «طعم البيوت، وكل المفروض، وكان فاضل، وافرح بالحياة، وأنت البطل» وغيرها.