أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية البحرينية، أن موعد صلاة العيد في البحرين 2021 سيكون نحو الخامسة والربع صباحا مع فارق بسيط في التوقيت بين مختلف مدن المملكة البحرينية.

وعن موعد صلاة العيد في البحرين 2021، فتقام في مدينة المنامة ومدينة حمد في الخامسة و13 دقيقة وفي محافظة المحرق في الخامسة و16 دقيقة.

وبشأن موعد صلاة العيد في البحرين 2021، أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان المبارك والخميس 13 مايو الجاري، هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر فى البحرين

وأوضح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في بيان له، «اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية المكونة من أصحاب الفضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان، والشيخ الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح، والشيخ الدكتور إبراهيم بن راشد المريخي، والشيخ راشد بن حسن البوعينين، في قاعة الاجتماعات بمبـنى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مساء الثلاثاء ليلة الأربعاء 29 رمضان 1442هـ الموافق 11 مايو 2021م، لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال».

وتابع المجلس في البيان، «حيث إنه لم يتقدم أحد بشهادة حـتى صدور هذا البيان، فإن الأربعاء 12 مايو هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يومًا، وأن الخميس 13 مايو غرة شوال هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ وبناء عليه، فقد قررت الهيئة اعتماد ما ذكر شرعًا، جعله الله عيدًا مباركًا عائدًا على جميع المسلمين باليمن والخير والبركات».

إجازة عيد الفطر في البحرين 3 أيام

وفي سياق موعد صلاة العيد في البحرين 2021 ، أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بيانا بشأن عطلة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ.

وجاء في البيان، أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ، تُعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم العيد واليومين التاليين له، وإذا صادف أحد أيام العيد يوم عطلة رسمية، فيعوّض عنه بتمديد العطلة يومًا آخر.