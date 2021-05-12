نواجه تحديات ضخمة.. المستشفيات الجامعية تحذر المواطنين بسبب كورونا

هنأ الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الشعب المصري والعالم الإسلامي بعيد الفطر المبارك، متمنيًا من الله أن تعود علينا فترة الإجازات في السنوات القادمة بحال أحسن من الحال الموجود حاليا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، الذي يُعرض على شاشة «أكسترا نيوز».

وأضاف «عبدالغفار»، أنه في فترة الأعياد والإجازات، تتحول فيها المستشفيات، بما فيها المستشفيات الجامعية، من استقبال للحالات الاختيارية إلى استقبال الحالات الطارئة، لذلك لابد أن يكون هناك تأهب وجاهزية في جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات الجامعية، وكذلك مستشفيات الطوارئ، حيث يوجد لدى المستشفيات الجامعية مستشفيات خاصة بالطوارئ فقط.

وأوضح، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه يجب أن تكون تلك الوحدات والمستشفيات مستعدة من حيث توافر الأدوية والمستلزمات والطواقم الطبية، فضلًا عن الطواقم الطبية المتنقلة «عشان لو لا قدر الله احتجنا نحرك أطقم طبية من مكان لآخر، بسبب حادث أو شئ من هذا القبيل»، موضحًا أن هناك ارتفاعا ملموسا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد أن الطواقم الطبية تواجه تحديات، «نرجو من المواطنين يساعدونا في الالتزام بالجلوس في فترة الإعياد والإجازات عشان تقليل نسب الإصابات، نواجه مشكلتين، الأولى، زيادة أعداد كورونا واحتياج لدخول المستشفيات، والثانية احتمالية وجود حوادث أو إصابات في فترة الأعياد».