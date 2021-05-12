الإمارات تستضيف مؤتمرا طارئا للبرلماني العربي لبحث أوضاع القدس اليوم

أعلنت الإمارات، أنها ستستضيف اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، لبحث الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أن الاجتماع يعقد افتراضيا، ويتضمن كلمات ومداخلات من رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات العربية، وبيانا ختاميا.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة مغلقة لبحث الأوضاع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفقا لدبلوماسيين.

وأخفق أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماعهم العاجل الاثنين، لبحث المواجهات في القدس في الاتفاق على بيان مشترك بشأن الأحداث.

وكشف دبلوماسيون عن أن الولايات الأمريكية رأت أنه من «غير المناسب» توجيه رسالة عامة في هذه المرحلة.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة أوضحت لشركائها خلال اللقاء المغلق الذي عقد عن طريق الفيديو أنها «تعمل خلف الكواليس» لتهدئة الوضع و«ليست واثقة من أن إصدار إعلان في هذه المرحلة سيساعد».

يأتي ذلك فيما كشفت مصادر عن أن المفاوضات ستستمر بشأن نص يُتوقع أن تخفَّف لهجته مقارنة بالوثيقة الأولية التي اقترحتها النرويج على الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الذي دعته تونس للانعقاد.

وطالبت مسودة الإعلان التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، وقُدمت بالاشتراك مع تونس والصين، إسرائيل بوقف أنشطة الاستيطان والهدم والطرد التي تلحق بالفلسطينيين بما في ذلك في القدس الشرقية.

وتجددت المواجهات في ساحات المسجد الأقصى بين المصلين وقوات الشرطة الإسرائيلية التي اقتحمت المسجد مساء الثلاثاء.