نجوى فؤاد: رفضت الرقص في فلسطين مقابل 100 ألف دولار بسبب الاحتلال

قالت الفنانة والراقصة المعتزلة نجوى فؤاد، إنها رفضت الرقص في فلسطين مقابل 100 ألف دولار قائلة: «دي بلد محتلة وتوفت والدتي بها وتركتها وأنا عندي 7 شهور»، لافتة إلى أنها لن تقبل العمل في فلسطين في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وذلك خلال حوارها في برنامج «خط أحمر»، مع الإعلامي محمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

وأضافت «فؤاد»، أن الرقص أخد منها حياتها الأسرية وعدم إنجابها للأطفال وثروتها وكسبت نجاح وشهرة وتاريخ، «مستحيل الإنسان ياخد كل حاجة من الدنيا»، كما كشفت عن أول عملها لها مع الفنان عبد الحليم حافظ، فذكرت أن أول عمل جمعها كان في أغنية «قولوا»، مضيفة أن الفنان عز الدين ذو الفقار هو من رشحها للعمل في فيلم ملاك وشيطان مقابل 150 جنيها.

وأشارت الفنانة والراقصة المعتزلة، أن عبد الحليم حافظ وعز الدين ذو الفقار «ميتعوضوش وعيطت أول ما مضيت عقد فيلم ملاك وشيطان، ولدينا ممثلين على مستوى عالي حاليا ولكن الكتابة بها ضعف شديد ومتشابهة»، موضحة في الوقت ذاته أن تجربتها القاسية في الحياة ساعدتها كثيرًا على تحقيق نجاحها، مشيرة إلى أنها رُفعت عليها قضية طرد من شقتها لتأخرها في دفع الإيجار الذي كان يبلغ 150 قرشا.

وأردفت أنها انفصلت عن الموسيقار الراحل أحمد فؤاد حسن لأنه كان يرغب في إنجاب أولاد لأنه كان وحيدا، لكنها كانت تبدأ أول طريقها في عالم الفن وكانت تطمح في أن تكون نجمة كبيرة، وبالتالي الفنان الحقيقي لابد أن يجد بداخله جرحا كبيرا في حياته، «قولت له من حقك تتجوز لأن قلبي كان معلق بدرجة كبيرة بالفن وكنت عايزه أتنازل عشان طموحي الفني كان كبير جدا».