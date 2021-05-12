عاجل.. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال القدس

أصيب شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال، قرب حاجز عسكري على مدخل مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن شابا أصيب بعيار ناري أطلقه عليه جنود إسرائيليون على حاجز شعفاط، ووصفت حالته بالمتوسطة، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

وقال الشهود إن الشاب كان يحاول اجتياز الحاجز الذي أغلقته القوات الإسرائيلية ومنعت مرور المواطنين والمركبات عبره، لتقوم الجنود بإطلاق النار نحوه.

وذكر شهود عيان أن مواجهات عنيفة أعقبت إصابة الشاب (لم تحدد هويته) وأطلق خلالها الجنود العيارات المطاطية لتفريق المتظاهرين.

وكانت القوات الإسرائيلية أغلقت الحاجز في وقت سابق مساء الثلاثاء، أمام العشرات من سائقي المركبات، ما أثار حالة غضب واحتجاج لدى الفلسطينيين في المكان.