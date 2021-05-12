مصدر أمني ينفي وقوع 3 محاولات خطف لفتيات بـ«طوخ» في يوم واحد

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن الادعاء بقيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بـ3 محاولات خطف لفتيات في يوم واحد أثناء سيرهن داخل نفق مزلقان زكي القديم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية.

مصدر أمني: عدم وجود محاضر محررة بوقائع مماثلة أو بلاغات لمركز شرطة طوخ

وأكد المصدر الأمني، أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة، وعدم وجود ثمة محاضر محررة بوقائع مماثلة أو بلاغات لمركز شرطة طوخ بوجود وقائع خطف لفتيات أو الشروع فيها، كما ورد بالخبر المشار إليه.

وأضاف المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لمركز شرطة طوخ من طالبة - مقيمة بدائرة المركز، اتهمت خلاله أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز يستقل دراجة نارية بخطف حقيبة يدها والاستيلاء عليها وبداخلها متعلقاتها الشخصية ومبلغ مالي أثناء سيرها بالطريق العام.

وأشار المصدر، إلى أن عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبعرضه على المبلغة تعرفت عليه، وأكدت اتهامها له بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتابع المصدر الأمني، أنه جرى تحديد القائم على نشر تلك الادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية، ضده لادعائه أخبارا كاذبة.