عاجل.. حريق بمستشفى صدر كفر الشيخ ووفاة حالتين

كشف أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفرالشيخ، عن اندلاع حريق في الساعة الثالثة والنصف صباح اليوم الأربعاء، داخل غرفة العناية المركزة بالدور الثاني من مستشفى الصدر بمدينة كفرالشيخ بسبب ماس كهربائي، والمتواجد به 16 حالة مرضية منها 6 حالات بالعناية المركزة وقد تم نقل 4 حالات منها إلى العناية المركزة بمستشفى كفرالشيخ العام بعد التأكد من استقرار حالتهم الصحية، ووفاة حالتين من المرضى كانا في حالة حرجة.

ومن جانبها، صرحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بأن الطبيب المسؤول عن غرفة العناية المركزة حاول إخماد النار فور اندلاعها باستخدام أجهزة الإطفاء اليدوية «الطفايات» وبمشاركة طاقم التمريض والعاملين بالمستشفى، ولكنهم لم يتمكّنوا من ذلك حيث تصاعدت الأدخنة وامتدت حتى وصول سيارات الحماية المدنية وسيطرت على الحريق.

وتم على الفور نقل المرضى للقسم المجاور للعناية وفصل التيار الكهربائي عن المستشفى، ووضع الحالات على أجهزة الأكسجين بالعنابر المجاورة للعناية، فضلاً عن التأكد من استقرار العلامات الحيوية للمرضى، وعقب ذلك لاحظ التمريض تدهور على إحدى الحالات ويدعى «أ.ع.أ.ح»، وقام طبيب العناية المركزة بمناظرة الحالة وعمل الإسعافات اللازمة على الفور ولكن بدون جدوى، والحالة الثانية «ص.ص.ح» أيضًا تم التعامل مع الحالة وإعطاء الإسعافات اللازمة وإنعاش قلبها محاولة لاسترجاع النبض والتنفس، وتبين التوقف التام لعضلة القلب، لافتةً إلى أن الحالتين المتوفيين كانا في حالة حرجة.

وحرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على الانتقال إلى موقع الحادث على الفور للاطمئنان علي حالة المرضى كذا انتقاله إلى مستشفى كفرالشيخ العام، للاطمئنان على الـ 4 حالات التي تم نقلها والتأكد من استقرار حالتهم الصحية، مكلفًا قيادات مديرية الصحة واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، على متابعة حالات المرضى الصحية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، وتوفير كل سبل الرعاية لهم، حتى تماثلهم للشفاء، وانتقلت النيابة العامة وقيادات مديرية الأمن للمعاينة، وعمل تقرير فني بالاشتراك مع إدارة الحماية المدنية وشركة الكهرباء، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.