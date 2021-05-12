جامعة مصر للعلوم تنعى رئيسها: مخلص أفنى حياته في محراب العلم

نعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الأستاذ الدكتور محمد حسن العزازي رئيس الجامعة، الذي وافته المنية فجر اليوم ليلقى ربه في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تاركا حالة من الحزن الشديد خيّمت على الجميع من عمداء الكليات وأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين.

وأكد خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في بيان أصدرته الجامعة، أنّه برحيل الدكتور محمد العزازي، نكون فقدنا واحدا من أكفأ الأساتذة التربويين خلقا وعلما ومن أخلص الرجال الذين أفنوا حياتهم في محراب العلم بعطائه المستمر وعلى مدى سنوات طويلة، قضاها يعمل بجد واجتهاد وتركيز من أجل الارتقاء بالتعليم داخل الجامعة.

ولفت الطوخي إلى أنّ هذا ليس جديدا على الدكتور العزازي، فهو ينتمي إلى جيل العظماء الذين يعملون في صمت وبعيدا عن الأضواء من أجل خدمة العلم والارتقاء به.

وأوضحت الجامعة في بيانها، أنّه برحيل الدكتور محمد العزازي في هذه الأيام الطيبة المباركة، يعكس ما كان يتمتع به على المستوى الإنساني من خلق كريم، حيث فاصت روحه الطيبة وهو ولا يحمل بين ضلوعه سوى حب واحترام وتقدير الجميع، ما جعل الجامعة تعيش اليوم حالة من الحزن الشديد، حيث كان الفقيد رحمه الله مرتبط وجدانيا بالجامعة كونها صرح تعليمي كبير، فترك بصمة كبيرة وواضحة في كل ركن من أركانه.

وأشارت جامعة مصر للعلوم والتكنولوحيا إلى أنّ رحيل الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، لا يمثل خسارة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فقط، بل خسارة فادحة لمنظومة التعليم العالي بالكامل، حيث كان حتى آخر يوم في حياته مهموما بقضية التعليم والبحث عن أفضل السبل للتعامل مع الوضع المرتبك الذي ترتب عن جائحة كورونا، بما لا يؤثر على مستوى وجودة التعليم المقدم للطلاب الذين كان يتعامل معهم كونه أب قبل أن يكون مسؤولا عن إدارة الجامعة.