وزيرة التجارة تبحث مع وفد «بي إس إتش» توسعة استثمارات الشركة بمصر

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع مسؤولي شركة «بي إس إتش» إحدى شركات مجموعة «روبورت بوش» العالمية، برئاسة لويس الفاريز الرئيس التنفيذي لشركة «بي إس إتش للأجهزة المنزلية – مصر».

وتناول اللقاء، استراتيجية الشركة التوسعية بالسوق المصري ومشروع الشركة الجديد في مصر لإنتاج الأجهزة المنزلية، بحضور الوزير مفوض تجاري محمد السيد مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري، ومراد جندي مدير المشروع بشركة بي إس إتش وأحمد رياض المدير المالي للشركة.

وقالت وزيرة التجارة، إنَّ اللقاء استعرض مشروع الشركة الجديد في مصر لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان، والذي يستهدف تلبية احتياجات السوق المصري من الأجهزة المنزلية والتصدير لعدد من أسواق دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأكّدت جامع، حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات والخبرات الصناعية العالمية للسوق المصري وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بالصناعة الوطنية والارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات الصناعية المصرية وخلق المزيد من فرص العمل.

ولفتت الوزيرة إلى أنَّ خطط الشركة التوسعية في السوق المصري تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية العالمية، مشيرةً إلى أن مشروع الشركة الجديد في مصر سيسهم في توطين التكنولوجيات الصناعية الألمانية في مجال الأجهزة المنزلية في السوق المصري.

ومن جهته، لويس الفاريز الرئيس التنفيذي لشركة «بي إس إتش للأجهزة المنزلية – مصر» حرص الشركة على الاستثمار والتوسع في السوق المصري باعتباره احد أهم المحاور التصنيعية والتصديرية بمنطقة الشرق الاوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أنّّ الشركة وقعت مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع مع الحكومة المصرية خلال عام 2019، ويجرى حالياً الانتهاء من كل إجراءات المشروع تمهيداً لبدء عملية الإنشاءات.

ولفت إلى أنَّ المرحلة الاولى للمشروع تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعتمد على ـحدث التكنولوجيات العالمية في مجال صناعة الأجهزة المنزلية.