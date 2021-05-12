تعرف على الإجازات المتبقية في 2021 بعد انتهاء عيد الفطر

بدأت التساؤلات تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الإجازات الرسمية المتبقية، للعاملين بالقطاعين العام والخاص في عام 2021، بعد انتهاء اجازة عيد الطر المبارك

وطبقًا لقوانين 81 لسنة 2016 الخاص بتنظيم العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل 12 لسنة 2003، المنظم لأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، فإن عدد الإجازات الرسمية لمناسبات دينية أو وطنية المتبقية، بعد إجازة عيد الفطر يصل عددها إلى 9 أيام.

9 أيام عدد الإجازات والعطلات الرسمية المتبقية في 2021 بعد عيد الفطر

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية المتبقية في عام 2021 في مصر، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر وهي على النحو التالي:

1-الأربعاء 30 يونيو ، بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو

2- خمسة أيام من الإثنين 19 يوليو بمناسبة وقفة عيد الأضحى إلى يوم الجمعة الموافق يوم 23 يوليو، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو 1952.

3-الإثنين 9 أغسطس ، بمناسبة الاحتفال بذكرى رأس السنة الهجرية.

4- الأربعاء 6 أكتوبر، بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر وعيد القوات المسلحة.

5- الإثنين 18 أكتوبر، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

18 يوما إجمالي الاجازات الرسمية في 2021

جدير بالذكر أن إجمالي الإجازات الرسمية في عام 2021 التي يحصل عليها العاملون بالقطاعات الحكومية والأعمال والأعمال العام والخاص، نحو 18 إجازة رسمية، يضاف إليها أيام الراحات والعطلات الأسبوعية العادية، وتشمل أيام الجمع والسبت لبعض الجهات التي تحصل على يوم السبت عطلة رسمية.

يذكر أيضا أنَّ الإجازات الرسمية 2021 في مصر بدأت بأعياد الميلاد 7 يناير 2021، الخاصة بالإخوة الأقباط، ويحصل فيها المصريون على إجازة رسمية، كما أنّ العام الميلادي 2021، ستنتهي فيه الإجازات الرسمية، بإجازة رسمية في 18 أكتوبر 2021 بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الخاص التي يحصل عليها جميع العاملين المصريين، في مؤسسات القطاعات الحكومية والعام والأعمال العام والخاص.