بنك ناصر يطرح «زاد الخير».. أول شهادة استثمارية اجتماعية في مصر

طرح بنك ناصر الاجتماعي شهادة استثمارية اجتماعية جديدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للعمل كهبة مشروطة أو صدقة جارية تحت مسمي (زاد الخير) بأعللا عائد في السوق المصرفي 13% سنويا، في إطار تميز البنك بتقديم المنتجات الجديدة والمبتكرة.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، التزام البنك منذ بداية نشأته بتعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع من خلال رعاية ودعم الأسر الاكثر احتياجا ومساعدتهم بشكل مؤسسى مستدام.

وأضافت أنّ القانون خول لبنك ناصر الاجتماعي تلقي الهبات والوصايا التي يتقدم بها الأفراد أو الهيئات رغبة منهم في ترك صدقة جارية بعد وفاتهم، مشيرة إلى أنّ شهادة (زاد الخير) أول شهادة استثمارية اجتماعية في مصر، وتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للعمل كهبة مشروطة أو صدقة جارية.

ومن جانبه، قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إنّ مدة الشهادة تبلغ عامين ويبدأ احتساب العائد من أول شهر الإصدار ولا يتم صرفه بالكامل، وإنّما يحصل صاحب الشهادة علي نصف العائد المميز بنهاية كل سنة مالية والنصف الآخر كحد أدنى يتم توجيهه لعمل الخير، حيث يمكن الاختيار من بنود حساب 10700 المدشن بالبنك سواء صدقة جارية أو هبة مشروطة أو لصالح مشروع حسابات الأيتام (أولادنا مستقبلنا)، أو لدعم ذوي الإعاقة والتعليم، كما يجوز وهب الشهادة إلي أعمال الخير التي يحددها صاحب الشهادة ويمكن الاقتراض وفقا للضوابط والاحكام بضمان الشهادة كما يجوز الشراء بأسماء القصر.

وأوضح عشماوي أنّ الهيكل الإداري للبنك لديه تقسيمات تنظيمية متخصصة مثل الإدارة العامة للزكاة بالفروع للإشراف على لجان الزكاة، التي تشكلت بجميع محافظات الجمهورية، وتضمن وصول أموال الزكاة لمستحقيها الشرعيين في أماكن جمعها ومصارفها الشرعية، وخصص البنك لهذه الخدمة حسابات مستقلة تماما ضمانا لعدم اختلاطها بخدمات البنك الاخري، كما تشكل لجان باسم لجان الزكاة في الأحياء والقري والنجوع تحت الإشراف الكامل للبنك، ويتبع البنك أكثر من 3500 لجنة منتشرة في قرى وأحياء ونجوع الجمهورية.