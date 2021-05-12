30 مايو.. المعزول أمام مجلس الدولة لسماع الحكم في الطعن على وقفه

يترقب رئيس الزمالك المعزول، جلسة 30 مايو الحالي لسماع حكم محكمة مجلس الدولة في الدعاوي المقامة منه، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

واختصمت الدعويان اللتان حملتا أرقام 2015، و2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، تضرروا جميعهم من سبّهم وقذفهم على يد رئيس الزمالك المعزول، والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدمًا في ذلك قناة «الزمالك» الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي.

واعتبرت اللجنة أنّ مخالفات رئيس الزمالك شكلت خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القرارات التي جرى اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، والتي طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي.

واختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة.

المحكمة تحجز دعوى أخرى للمعزول للحكم بجلسة 13 يونيو

من ناحية أخرى، حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين، للحكم بجلسة 13 يونيو المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 24105 لسنة 73 قضائية، رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد «في هذا التوقيت»، أصدر قرارا بمنع رئيس نادي الزمالك المعزول، من الظهور في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية والصحف، لمدة شهرين.

وأكد المجلس أنّ القرار جاء بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017، بتشكيل المجلس الأعلى، وتوصية لجنة ضبط أداء الاعلام الرياضي، وحفاظا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية.