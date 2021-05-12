محافظ قنا: حملات تموينية على الأسواق في العيد

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، توافر السلع التموينية والأساسية بأسعار مناسبه للمواطنين بجميع المحال والأسواق، خلال عطلة أيام عيد الفطر المبارك

وأوضح محافظ قنا، في تصريح له اليوم، أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتوفير السلع التموينية والسلع الحرة في منافذ البيع المختلفة بكميات مناسبة، لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ القوات المسلحة ومشروع جمعيتي، بالإضافة إلى السيارات الثابتة والمتحركة للقرى والمراكز لتوفير كميات إضافية من السلع الأساسية والغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والدقيق والزيت والسكر بأسعار مخفضة لتخفيف ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة في ظل الاجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

ووجه «الدوادى»، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين وكافة القطاعات الرقابية لتكثيف الحملات التموينية لمتابعة ومراقبة منافذ البيع المختلفة بشكل يومي خلال عطلة العيد، والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين، لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية في كل وحدة محلية على أن تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا وذلك لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

ومن جانبه، أكد أحمد السيد وكيل وزارة التموين، استمرار الحملات الرقابية، بالتنسق مع مديرتي الصحة والطب البيطرى وكافة الجهات المعنية لإحكام الرقابة على الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق العامة والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والتفتيش على السلع المعروضة، للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية والتأكد من توافر السلع بكميات مناسبة في منافذ البيع المختلفة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية وتحرير محاضر للمخالفين، فضلًا عن متابعة توزيع وصرف المقررات التموينية.

ونوه إلى أن هناك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا لسد احتياجات المحافظة خلال المرحلة المقبلة من المواد التموينية والغذائية، وتوافر رصيد الدقيق والقمح بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة.