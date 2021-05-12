حزمة إجراءات تستقبل بهم الغربية عيد الفطر... تعرف عليها

أعلنت محافظة الغربية عن انتهاء الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك، في جميع مدن ومراكز المحافظة والمنشآت الحكومية، بحزمة من الإجراءات من شأنها تفادي أي مشاكل تعكر صفو احتفال المواطنين بعيد الفطر وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة استعدت لاستقبال عيد الفطر، بحزمة من الإجراءات تتضمن تشكيل غرف عمليات وطوارئ بمراكز المدن والأحياء ومديريات الخدمات على مدار 24 ساعة، لمتابعة وتلقي أي شكاوي والعمل على سرعة حلها، و تواجد رئيس المركز أو المدينة أو الحي أو القرية أو النائب داخل المنشأة الحكومية، بالتناوب على مدار 24 ساعة طوال فترة الإجازة.

ولفت إلى تكثيف حملات المتابعة والرقابة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من كورونا بجميع مراكز ومدن المحافظة، واستمرار متابعة غلق المنشأت والمحال التجارية فى المواعيد المحددة من مجلس الوزراء وغلق وتشميع المخالف منها.

وأشار إلى إستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح الحكومية والشوارع والميادين الرئيسية والمواقف لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة، وتحرير محاضر لغير الملتزمين، ورفع كافة تراكمات القمامة والأتربة المجاورة للأرصفة بالشوارع الرئيسية والجانبية .

وأوضح أن المحافظة نسقت مع مديرية الأمن علي التشديد على غلق كافة الحدائق والمتنزهات والكورنيش وكافة الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنون خلال فترة عيد الفطر للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه أصدر توجيهات إلى رؤساء مدن كفر الزيات وبسيون وزفتى وسمنود، بمنع المراكب النيلية من الحركة في فرعى النيل دمياط ورشيد، خلال فترة إجازة عيد الفطر، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أى تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة والبناء المخالف وإزالتها في المهد، وتكثيف الحملات والمرور على كافة القطاعات المحلات العامة بيع المواد الغذائية والمجازر والمحلات التجارية والأسواق، ومستودعات الغاز ومحطات الوقود .