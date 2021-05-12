يهتم المسلمون بمعرفة موعد صلاة عيد الفطر 2021 في القاهرة، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وفقا للحسابات الفلكية بمعهد الفلك برئاسة الدكتور جاد القاضي، التي أوضحت أنّ اليوم هو المتمم لشهر رمضان ووقفة عيد الفطر، وغدا الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الإطار، تستعرض جريدة «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها للقراء بشكل يومي، موعد صلاة عيد الفطر 2021 في القاهرة بحسب ما جاء على الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية العامة للمساحة وذلك على النحو التالي:

موعد صلاة عيد الفطر2021 في القاهرة

من المقرر أن تبدأ صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة الساعة 05:28 صباحًا وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وجاءت مواعيد صلاة عيد الفطر في عدد من محافظات ومدن مصر الآخرى كما يلي:

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في مختلف محافظات ومدن مصر

وجاءت مواعيد صلاة العيد في باقي المناطق على النحو التالي:

كفر الشيخ 5:27

الفيوم 5:31

بنى سويف 5:30

المنيا 5:33

أسيوط 5:33

العريش 5:16

الطور 5:22

سانت كاترين 5:20

طابا 5:14

شرم الشيخ 5:20

دمنهور 5:29

طنطا 5:27

المنصورة 5:25

الزقازيق 5:26

بنها 5:27

شبين الكوم 5:28

سوهاج 5:32

قنا 5:29

أسوان 5:32

أبو سمبل 5:40

مرسى مطروح 5:41

الغردقة 5:23

الخارجة 5:40

الإسماعيلية 5:22

دمياط 5:23

السلوم 5:49

نويبع 5:16

حلايب 5:20

شلاتين 5:22

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت توقعات حالة طقس أول أيام عيد الفطر، حيث يكون الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.