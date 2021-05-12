بدء اختبار السيارة الكهربائية في يونيو المقبل.. تعرف على المواصفات

تبدأ وزارة قطاع الأعمال العام في اختبار 13 سيارة "E70" واردة من شركة دونج فونج الصينية، لعمل الاختبارات لها في الأجواء المصرية المقرر أول يونيو المقبل لفترة 3 شهور.

وتسعى الحكومة المصرية تصنيع أول سيارة كهربائية داخل شركة النصر للسيارات منتصف عام 2022 بطاقة إنتاجية تصل إلى 25,000 سيارة سنويًا في الوردية الواحدة، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع وفقا لاتفاق وقعته الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام العام الماضي.

وزار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، صباح أمس، شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ليتفقد السيارة E70 الكهربائية كاملة الصنع في شركة دونج فونج بالصين بعد استيراد 13 منها لعمل الاختبارات لها في الأجواء المصرية.

وقال "توفيق"، إن تلك الخطوة ضرورية قبل الوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بمصانع شركة النصر للسيارات، والتي ستحمل علامتها "نصر" المعروفة.

وبحسب بيان رسمي ناقش "توفيق"، مع العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات المهندس هاني الخولي، والإدارة التنفيذية للشركة، بعض التفاصيل الخاصة بشحن الكهرباء من خلال مختلف أنواع الشواحن المتوفرة من خلال المحطات العامة الحالية ويبلغ عددها نحو 75 محطة مخطط زيادتها إلى 3000 محطة في السنة الأولى لإنتاج السيارة E70.

تأتي تجربة تسيير أول سيارة كهربائي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق استراتيجية تصنيع السيارات الكهربائية وتوطين هذه الصناعة ذات التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومواكبة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.

وتتمتع السيارة الجديدة فتحة سقف للتهوية مزودة بـ2 مروحة تعمل بالكهرباء عداد ديجتال لقراءة السرعة والكيلومترات وتصل قوة شحن البطارية شاشة أتوماتيك، خاصة للركن والرجوع إلى الخلف (سنسور خلفي مزود بكاميرا) ومزود بفرش جلد وأبانوس لإعطاء رفاهية للسيارة من الداخل ومزود بزجاج كهربائي، ووحدة رفع مزودة بعدد 2 ريموت كنترول تشغيل وفصل كهرباء.

كما تتمتع بفتحة لشحن السيارة عن طريق كهرباء 220 فولت من أي موصل كهرباء، وتعمل السيارة في الشحنة الواحدة من 120 إلى 150 كيلو متر وتصل سرعة السيارة لاتتجاوز 60 ك/س وقوة الماتور (4000w).