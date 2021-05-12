رغم إجازة العيد.. خطوات إضافة المواليد لبطاقات التموين من مصر الرقمية

رغم أنّ الحكومة المصرية أعلنت إجازة رسمية للمؤسسات الرسمية والحكومية بداية من اليوم الأربعاء الموافق 12 مايو حتى الأحد الموافق 16 من الشهر ذاته، إلا أنّه يمكن الاستفادة من الخدمات الحومية، وتقديم الطلبات حتى خلال الإجازة، وذلك عبر المنصات الرقمية التي أتاحتها الحكومة المصرية، ومنها مصر الرقمية الذي يقدم 3 خدمات جديدة لوزارة التموين.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لجمهورها على مدار الساعة، خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال موقع مصر الرقمية، أبرز الخدمات التموينية الجديدة التي تقدمها موقع مصر الرقمية وذلك في السطور التالية..

إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا

يمكن إضافة المواليد من خلال خدمة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين بالتموين من خلال الدخول على موقع مصر الرقمية وطلب الخدمة من هنــــا.

ستظهر في الصفحة البيانات الخاصة بالزوجين وأبنائهم والمستفيدين من الدعم وغير المستفيدين.

مع العلم أنّ تلك الخدمة متاحة في الوقت الراهن للفئات ذات الألوية، وهي:

المرأة المعيلة سواء كانت أرملة أو مطلقة.

العمالة الموسمية وغير المنتظمة.

المستفيدون من معاشات التضامن الاجتماعي.

الموظفون محدودي الدخل والذين يتقاضون 1500 جنيه راتب بحد أقصى.

أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1200 جنيه معاش أو أقل.

أصحاب الأمراض المزمنة.

من هم دون عمل.

إذا كان الابن أو الابنة من مستحقي الدعم، فسيمكنك الضغط على تقديم طلب، وانتظار الرد من وزارة التموين.

خدمات التموين الجديدة من مصر الرقمية

يقدم موقع مصر الرقمية، 9 خدمات للتموين، بينها استحداث 3 خدمات، كما يلي:

تفعيل بطاقة تموين.

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين.

إصدار بطاقة تموين جديدة.

نقل من محافظة إلى أخرى.

فصل اجتماعي.

ضم أفراد أسرتي.

الخدمات الجديدة من منصة مصر الرقمية

الاستعلام عن صرف

هذه الخدمة تتم من خلال الدخول على موقع مصر الرقمية، وهي توضح استعلام صرف البطاقة ما إذا كانت للتموين فقط أو الخبز أو كلاهما معًا.

إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط

يمكن من خلال هذه الخدمة إضافة أحد أفراد الأسرة للحصول على منظومة الدعم للخبز فقط.