سعفان يتابع تنفيذ إجازة عيد الفطر في القطاع الخاص

وجّه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ إجازة عيد الفطر المبارك بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع.

وكانت وزارة القوى العاملة، أصدرت منشورا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنّه تقرر أن تبدأ الإجازة من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 وحتى الأحد الموافق 16 مايو 2021، وتكون مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على عمال وشعب مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال وزير القوي العاملة، إنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلي هذا الأجر.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء والمتضمن اتخاذ بعض التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وتحديد إجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم 12 لـ16 مايو الحالي في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام.