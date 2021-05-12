الصحة العالمية تحذر من التجمعات في صلاة عيد الفطر: تزيد إصابات كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، عبر مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط، من سلوكيات المواطنين في إجازة عيد الفطر المتهاونة التي قد تسبب زيادة كبيرة في أعداد الإصابات.

وقال بيان الصحة العالمية، إنه خلال أسابيع قليلة ستصل أعداد الإصابات في الإقليم لـ 10 ملايين مصاب، مؤكدة أن كثيرا من الناس يتساهلون ولا يلتزمون بالتدابير اللازمة.

ونصحت المنظمة بأداء صلاة عيد الفطر منفردين أو مع الأسرة في المنزل، وتجنب التهنئة بالملامسة البدنية، وتجنب إقامة الولائم وغيرها من اللقاءات الاجتماعية.

تعرف على ضوابط الأوقاف لأداء صلاة العيد

ووضعت وزارة الأوقاف ضوابط، لأداء صلاة العيد المقررة غدا في أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن تقام صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، مع عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات، مع ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد واصطحاب المصلية الشخصية وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وشددت الأوقاف على عدم السماح باصطحاب الأطفال وفتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، وإلا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق ولا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة.

مصر تستقبل مليون جرعة لقاحات جديدة خلال ساعات

وتستقبل مصر دفعة جديدة من لقاحات فيروس كورونا المستجد من تحالف كوفاكس، منها 1.7 مليون جرعة خلال ساعات، يتبعها 1.7 مليون جرعة أخرى بنهاية مايو الحالي، فضلا عن توريد مليون جرعة على شحنتين من لقاح سينوفارم خلال مايو الحالي أيضا، و توريد 500 ألف جرعة من لقاح سينو فاك خلال هذا الأسبوع، والمقرر أن تبدأ إجراءات التصنيع خلال الفترة القريبة المقبلة.