«الأزهر» يبدأ تحركات نقل أوراق أسئلة وإجابات «الثانوية»

بدأت المعاهد الأزهرية تحركاتها، لتأمين عملية نقل أوراق الأسئلة والإجابات الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية في جميع المحافظات، حيث أعلنت وزارة المالية عبر بوابة المزايدات، عن مزادات لنقل أوراق الأسئلة والاجابات الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية في محافظات المنوفية، القليوبية، حيث أعلنت بوابة التعاقدات عن مزاد بالمظاريف لنقل أوراق الأسئلة والاجابات الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية في جميع المحافظات، وللتقدم للمزاد إرسال المظاريف المغلقة إلى المجلس الأعلى للأزهر بداية من يوم 20 مايو، وسيتم فتح المظاريف في 23 مايو الجاري.

وتستعرض «الوطن» الجلسات التي تبدأ في 20 مايو الجاري

وأعلن المجلس الأعلى للأزهر، مزاد لاستئجار وسائل نقل الأسئلة والإجابات لامتحانات الثانوية الأزهرية، دور أول وثان بمنطقة القليوبية الأزهرية وبمنطقة المنوفية الأزهرية جلسة وبمنطقة الغربية الأزهرية وبمنطقة شمال سيناء الأزهرية وبمنطقة بورسعيد الأزهرية وبمنطقة الاقصر الأزهرية وبمنطقة المنيا الأزهرية جلسة ومنطقة السويس الأزهرية والبحر الاحمر الأزهرية ومنطقة الوادي الجديد الأزهرية وبمنطقة الفيوم الأزهرية جلسة ومنطقة الدقهلية الأزهرية وبمنطقة القليوبية الأزهرية ومنطقة المنوفية الأزهرية بمنطقة الغربية الأزهرية بمنطقة بورسعيد الأزهرية بمنطقة شمال سيناء الأزهرية.

وفي وقت سابق حصل 47 معهدًا أزهريًّا على اعتماد هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بنسبة بلغت 100%، حيث تقدم 47 معهدًا أزهريًّا من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2011، وجرى اعتمادهم جميعا من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ويجري تأهيل المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد طبقًا لخطة سنوية، تتضمن الاهتمام بالقدرة المؤسسية للمعاهد المدرجة بها، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للأزهر من حيث توفير نظم الأمن والسلامة، واستكمال تجهيزات حجرات الأنشطة، والمعامل المختلفة، والمكتبات، والحاسب الآلي، وتجهيز حجرات الدراسة، والملاعب الرياضية، فضلًا عن الاهتمام بالفاعلية التعليمية، وتشكيل فرق العمل وإنشاء وحدة دائمة للتدريب والجودة، ويتم في ضوء الخطط المعتمدة تقديم الدعم الفني للعاملين بهذه المعاهد من خلال برامج الدعم الفني النظرية، والعملية، من خلال التدريب المستمر علي التعلم النشط، وصولًا إلى إعداد ملف التقدم الذي يتم تقديمه للهيئة، مع طلب التقدم والرسوم المقررة، للنهوض بالعملية التعليمية والالتزام بأعلى معايير الجودة بالمعاهد الأزهرية.