ما هي جزيرة ناورو التي أعلنت خلوها من كورونا بعد تلقي سكانها اللقاح؟

أعلنت ناورو الجزيرة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ أنها سجلت «رقما قياسيا عالميا» في التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بعدما تلقى جميع سكانها البالغين الجرعة الأولى.

وقالت هذه الدولة الصغيرة، وهي واحدة من البلدان القليلة في العالم التي لم تسجل إصابات بفيروس كورونا، إن حملة التلقيح الخاصة بها قد فاقت التوقعات.

وخلال شهر، تلقى 7392 شخصا الجرعة الأولى، أو ما يعادل نحو 108% من السكان البالغين، بما أن العدد يشمل الأجانب. وقالت الحكومة في بيان، إن «فرقة العمل المعنية بمكافحة فيروس كورونا ترحب بهذا الرقم القياسي العالمي، وتشكر جميع السكان على المساهمة في ضمان بقاء ناورو مكاناً خالياً من كوفيد».

ويصل عدد سكان ناورو ما يقارب 15 ألف نسمة بتعداد 2010 ومساحة اليابسة 21 كيلو مترا مربعا، وبذلك تعتبر أصغر الدول الجزرية في العالم.

دولة بلا عاصمة

من العجيب أن جمهورية «ناورو» دولة بلا عاصمة رسمية للبلاد وبها مدينة وحيدة يطلق عليها يارين.

ويوجد بها حكومة ورئيس ونظام دستوري، كما يعتبر التعليم إلزامياً من سن 5 سنوات وحتى سن 15 سنة في هذه الدولة.

وناورو جزيرة مرجانية يصل ارتفاعها فوق مستوى سطح البحر إلى ما يقارب 60 متراً، وفي الوسط من هذه الجزيرة توجد هضبة تحتوي على كميّة كبيرة جداً من الرواسب الفوسفاتية، وتوجد بحيرة ضحلة من الماء، وذلك بالقرب من وسط الهضبة، وتحيط بهذه البحيرة أراضٍ خصبة صغيرة الحجم إلا أن هناك عدداً من الأراضي الخصبة بالقرب من الشاطئ الرملي، وتوجد فيها مرتفعات يصل ارتفاع أعلاها إلى حوالي 61 متراً فوق مستوى سطح البحر، أما عن مناخ الجزيرة فهو مناخ قاري وتتساقط الأمطار خلال فترة الصيف ودرجات الحرارة فيها تكون ما بين 24 درجة مئويّة و34 درجة مئوية.

ولوجود كميات كبيرة من الفوسفات فيها فإن اقتصادها كان يعتمد وبشكل كلي على هذه الثروة، وقد كانت تدر على الدولة دخلاً كبيراً، وقد شح هذا المورد وأصبحت الدولة مفلسة إلى درجة لم تعد معها الدولة قادرة على توفير نفقات للبنزين والوقود، واضطرت الدولة إلى استيراد الطعام المتبقي وهو في الغالب من المواد الغذائيّة المحفوظة وذلك أدى إلى إصابة الناس بمرض السكري، حيث تعتبر الإصابات بهذا المرض المزمن هناك من أعلى النسب في العالم، ويصل إلى 98% من السكان بدرجاته المختلفة، والبطالة وصلت ما يقارب 90%.

ويستخدم في ناورو الدولار الأسترالي في التعامل المادي والتعامل التجاري وفي حركات البيع والشراء.