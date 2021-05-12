السفارة الأمريكية توجه الشكر لتنسيقية الشباب والسياسيين

وجهت السفارة الأمريكية بالقاهرة الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على ما بذلوه من جهد كبير في رحلة السيدة الأمريكية المريضة بالسرطان والتي حققت حلمها في زيارة مصر.

وكتبت السفارة الأمريكية على صفحتها بـ«فيسبوك»: «الابن: إذا كان هناك شيء واحد في العالم تتمنى فعله، فماذا سيكون؟، الأم: أود أن أرى الأهرامات أحيانا تتحقق الأحلام، اقرأ عن رحلة العمر، بفضل جهود حملة جمع الأموال التي بذلها الابن بلا كلل وكرم ضيافة وزارة السياحة، وشكرا أيضا لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وجميع من كان سببا في تحقيق هذا الحلم».

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار التقى الأحد الماضي، السيدة الأمريكية جلوريا والكر في أول أيام تحقيق حلمها بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، حيث استقبلها الوزير بساحة تمثال أبو الهول والتي تم السماح بفتحها لها بشكل استثنائي.

ومن أمام تمثال أبو الهول، تبادل وزير السياحة والآثار والسيدة جلوريا أولكر أطراف الحديث، حيث رحب الدكتور خالد العناني بها، وشكرها على حبها وشغفها بمصر وبحضارتها العريقة، معربا لها عن ثقته بأن زيارتها إلى مصر ستمنحها طاقة إيجابية تساعدها على الشفاء العاجل.

ومن جانبها، أعربت جلوريا أولكر عن سعادتها بمقابلة الوزير الطيبة لها وحرصه على لقائها، مقدمة له الشكر على ما بذلته الوزارة لتمكينها لتحقيق أمنية حياتها بأن تزور منطقة الأهرامات.

كما أعربت عن بالغ سعادتها بالحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي استقبلها بها الشعب المصري منذ وصولها.

ومن أمام تمثال أبو الهول، أصرت السيدة الأمريكية على الوقوف من على كرسيها لتحقق حلمها والتقاط صورة تذكارية لها مع تمثال أبو الهول.

وخلال اللقاء، وجه الوزير سؤالاً للسيدة الأمريكية عما إذا كانت ستقوم بزيارة صعيد مصر حيث أجابت أن البرنامج السياحي المخصص للزيارة لم يتضمن ذلك، وقدم الوزير لها الدعوة لزيارة محافظة الأقصر لكي تستمتع بمشاهدة الآثار المصرية الفريدة الموجودة بها والتى ستقدم لها فرصة للتعرف بصورة أكبر على الحضارة المصرية العريقة.

وقد رحبت السيدة جلوريا والكر بهذا العرض، ووجه الوزير أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركة المنظمة لمد فترة زيارتها هى وعائلتها إلى مصر ليوم واحد تقوم خلاله بزيارة الأقصر.

وفي نهاية اللقاء، أهداها وزير السياحة والآثار مستنسخ للإلهة ماعت إلهة العدل والحقيقة لتضعها ببيتها في فلاديلفيا ليذكرها دائما بزيارتها لمصر وبأنها قامت بتحقيق حلمها.

كما تمني لها قضاء رحلة ممتعة في مصر تقوم خلالها بالاستمتاع بشواطئها الخلابة وشمسها الدافئة وجوها الصحي وزيارة مواقعها السياحية والأثرية الفريدة.

وقد حرص على مرافقة السيدة الأمريكية جلوريا والكر خلال زيارتها لمنطقة الأهرامات ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والذين يرافقون السيدة الأمريكية وعائلتها منذ بداية رحلتها من مطار نيويورك يوم 5 مايو وحتى انتهاء الزيارة وعودتهم الى بلدهم و ذلك لتسهيل زيارتهم لمصر والترتيب والتنسيق مع شركة السياحة المنظمة للرحلة.