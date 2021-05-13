بعد الاختيار 3.. تامر مرسي يعلن عن جزء ثانٍ من مسلسل «هجمة مرتدة»

أعلن المنتج تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عمل جزء جديد من مسلسل «هجمة مرتدة»، في الموسم الدرامي الرمضاني القادم.

وكتب تامر مرسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لسه الحكاية مخلصتش إلى اللقاء في هجمة مرتدة 2».

وشهد مسلسل هجمة مرتدة الحلقة الأخيرة، العديد من الأحداث والتفاصيل المثيرة، في إطار قصة العمل الدرامي المتناول أحد ملفات المخابرات المصرية، من خلال مجموعة عمليات سرية يؤديها كلا من الفنان أحمد عز صاحب شخصية «سيف العربي»، والفنانة هند صبري مجسدة شخصية «دينا أبو زيد»، اللذان ينفذان هجمات ضد جواسيس في الفترة ما قبل 2011.

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل هجمة مرتدة، نجاح مهمة المخابرات المصرية في تأمين المؤتمر، وإيقاف المخططات الإرهابية، بإيقاف القنبلة قبل انفجارها.

مسلسل هجمة مرتدة، بطولة كل من أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وماجدة زكي وإنجي المقدم.

وكان المنتج تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلن إنتاج مسلسل «الاختيار3» في شهر رمضان المقبل، خلال تعليقه على الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار2.

وكتب تامر مرسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إلى اللقاء في الاختيار 3.. رمضان 2022 إن شاء الله».