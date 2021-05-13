«الرواية السوداني»: وفد من الرئاسة المصرية يزور أسرة «أكوك» بعد واقعة التعدي

أعلن موقع «الرواية الأولى» السوداني، أن وفدا من رئاسة الجمهورية، زار يوم الثلاثاء الماضي بزيارة أسرة المواطن الجنوب سوداني أكوك كوال كوال بمقر سكنهم في القاهرة، حيث اطمأن الوفد على الحالة الصحية والمعنوية للمواطن الجنوب سوداني عقب الواقعة الفردية التي تعرض لها هو وأسرته.

وأكد الوفد في أثناء زيارته على متانة العلاقات الثنائية بين مصر و جنوب السودان على الصعيدين الرسمي و الشعبي، مشددًا على أن مواطني جنوب السودان في مصر ليسوا أجانب، وفي وطنهم الثاني بين إخوة وأخوات لهم.

وأوضح الوفد أنه تم إلقاء القبض على مرتكبي الواقعة وإحالتهم للقضاء، منوهين بأن مؤسسات الدولة المصرية التنفيذية والأمنية تولي الواقعة وتولي مواطني جنوب السودان في مصر كل الاهتمام في إطار من الود والاحترام المستحق، كما هنأ الوفد الأسرة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ومن جانبها ثمنت أسرة المواطن الجنوب سوداني أكوك كوال زيارة الوفد الرسمي المصري لهم في مقر سكنهم، وعن تقديرهم الكبير للتعامل السريع والفعال للدولة المصرية مع هذه الواقعة الفردية التي لا تمثل الشعب المصري المضياف، ولا تعبر عن سمو العلاقات الثنائية المصرية الجنوب سودانية على الصعيدين الرسمي والشعبي، كما نقلت الأسرة عبر الوفد إلى مصر قيادة وحكومة و شعبًا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكان حضر اللقاء كل من السيد سانتينو أكوت دينج رئيس الجالية الجنوب سودانية في جمهورية مصر العربية، والسيد لوال كويك رئيس الجمعية الخيرية السودانية الجنوبية لتنمية المرأة والطفل.