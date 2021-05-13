محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد الكنيسة الإنجيلية، للتهنئة بعيد الفطر المبارك، وضم الوفد كل من القس باسم عدلي، راعي الكنيسة الانجيلية الأولى، والقس رفيق ثابت، راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية، والقس صموئيل عادل الراعي، الشريك للكنائس الإنجيلية بأسيوط، والقس عادل عبدالمسيح، رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، في حضور الشيخ صموئيل باقي، نائب رئيس سنودس النيل الإنيجلي بمصر.

وقدم وفد الكنيسة الانجيلية أسمى وأرق التهاني لمحافظ أسيوط بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متنمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن وأن يزول الوباء، ويحفظ الله مصر والمصريين.

من جانبه، أعرب محافظ أسيوط عن شكره وتقديره لزيارة وفد الكنيسة، مشددا على النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، وأهمية تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات، مؤكدًا أن الأعياد الدينية والوطنية تبرز عمق الإخوة بين أبناء الوطن الواحد، التي تتجلى في أبهى صورة لها بالمحافظة.

ولفت «سعد» إلى أهمية دور الكنيسة في توعية المواطنين بالالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، ومنع التجمعات خلال هذه المرحلة الحرجة، لمواجهة فيروس كورونا، وأهمية التسجيل تلقي اللقاح، حرصا على سلامة الجميع.