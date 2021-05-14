5 جهات مسؤولة عن تعديل مكان «صرف المعاش»

قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه يجوز لصاحب المعاش أو المستفيدين من المعاش، بتعديل جهة صرف المعاش على أي جهة من الجهات المسؤولة عن صرف المعاشات.

ولفتت الهيئة في بيان لها، إلى أن المعاشات تصرف من أي من الجهات الآتية، تبعا لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش​:

- البنوك التجارية «كارت ميزة أو حساب توفير».

- مكاتب هيئة البريد «كارت ميزه أو حساب فضى معاشات»

- بنك ناصر الاجتماعي.

- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة له.

- بنوك القرى.

تغيير فيزا المعاشات لفيزا «ميزة» البريد أو البنك للحالات الجديدة

وأوضحت هيئة التأمينات، أنه يجري تغيير فيزا المعاشات لفيزا«ميزة» البريد أو البنك للحالات الجديدة، وبدل الفاقد، ومن يرغب فى الحصول عليها، فعليه تعديل جهة الصرف للبريد أو البنك، مؤكدة أن الشخص غير مضطر لتغيير فيزا التأمينات، إذا كانت سارية وليس بها مشكلات، لحين إصدار تعليمات بالتغيير.

ولفتت التأمينات، إلى أنه يمكن تحويل المعاش على حساب الشخص فى البنك، بعد موافقة البنك على تحويل المعاش على الحساب الخاص به، بخطاب من البنك، ثم يتم تقديمه إلى مكتب التأمينات الموجود به ملف المعاش، كما أنه يمكن تحويل المعاش على حساب صاحب المعاش بالبريد، وذلك من خلال جواب موافقة من البريد على تحويل المعاش على حسابه، وتقديمه لمكتب التأمينات الموجود به ملف المعاش.

التوجه إلى المنطقة التأمينية وتقديم طلب لتغيير جهة صرف المعاش على النموذج المرفق وارفاق المستندات التالية.

المستندات اللازمة لأداء الخدمة:

خطوات تغيير جهة صرف المعاش

- إذا كانت جهة الصرف على أحد البنوك يتم موافاة التأمينات بموافقة من البنك على ايقاف المعاش.

- إذا كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها أحد البنوك يتم موافاة الهيئة بموافقة من البنك على تحويل المعاش.

- إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها كارت ميزه يتم موافاة التأمينات بصورة كارت ميزة.

- إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها حساب فضى معاشات بريد يتم موافاتنا بخطاب من البريد شامل رقم الحساب.​