أمير كرارة يحتفل بعيد الفطر بطريقة غير تقليدية مع ابنه وأصدقائه «فيديو»

احتفل الفنانون بعيد الفطر المبارك اليوم، بعد موسم طويل من العمل في سباق الدراما الرمضانية، حيث احتفل الفنان أمير كرارة بليلة العيد أمام منزله برفقة نجله وأصدقاءه، الذين ألقوا الألعاب النارية «بمب».

وجاء ذلك في مقطع فيديو نشره كرارة عبر حسابه على إنستجرام، هنأ فيها متابعيه بمناسبة حلول عيد الفطر، قائلا: «كل سنة وأنتم طيبين».

ونشرت الفنانة ناهد السباعي صورة لها بـ«بيجامة العيد» برفقة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، معلقة: «كل سنة وأنتم طيبين.. بيجامات العيد».

وعرضت، أمس، الحلقة الأخيرة من مسلسل «نسل الأغراب» للمخرج محمد سامي، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، وحققت الحلقة الأخيرة من المسلسل ردود أفعال واسعة، حيث شهدت إعدام «غفران» و«عساف» على الجرائم التي ارتكباها خلال أحداث المسلسل.

وحقق أداء أمير كرارة ردود أفعال إيجابية، حيث أشاد الجمهور بالمشاهد التي قدمها، وبيينهم شقيقه الفنان أحمد كرارة، الذي كتب عبر حسابه على فيس بوك: «أمير كرارة غول تمثيل.. أنا عارف إن شهادتي فيك مجروحة، بس مش قادر متكلمش.. أنا مليش دعوة مين يحب أو يكره المسلسل، وميهمنيش مين عجبه أو معجبهوش، كفاية إن مشوفتش حد عمل ده قبل كده».

وتابع: «كمية الريآكشنات اللي بتعبر عن المشاعر المتداخلة والمتضاربة بين حب وقسوة بين ألم وحنية، بين وجع وغدر في مشهد واحد وبالقوة دي، الموضوع كله كان أحاسيس جبارة خلتك في مكان تاني، إنت باللي عملته ده بقيت مدرسة ومنهج لازم يتدرس، ربنا يوفقك ويحميك».