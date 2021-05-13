«احذر العيدية».. نصائح مهمة من استشاري مناعة لنقود خالية من عدوى كورونا

تخلص العديد من الدراسات العلمية إلى أنّ النقود واحدة من الأشياء التي تنقل العدوى وتنشر الجرائيم والفيروسات، فإذا لمست النقود، ثم لمست يد شخص آخر، يمكن نشر الجراثيم، أو إذا لمست نقودًا مليئة بالجراثيم، ثم لمست أي سطح تنشر إليه العدوى أيضا سواء من العملات الورقية، أو العملات المعدنية، ما يقف عائقا بين العيد وأكثر الطقوس التي ينتظرها الأطفال في العيد وهي تهادي العيديات حيث يجب اتخاذ إجراءات احترازية عند أخذ العيدية، وفي ظل كورونا تصبح العيدية خطرا محدقا خاصة بالأطفال.

وقالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إنّه من الأفضل عدم الخروج أو السماح بأي تجمعات عائلية أو غيرها خلال أيام العيد، ولا يستحب إعطاء العيديات لأيدي الأطفال، الأمر الذي من شأنه نقل لهم العدوى.

استشاري مناعة: غسيل اليدين بالماء والصابون الحل السحري للحد من العدوى

وتابعت عبدالوهاب لـ«الوطن»، أنّه لا شك أنّ العيدية واحدة من أكثر طقوس العيد التي ينتظرها الأطفال لأخذ العيدية من الوالدين والمقربين كالجد والجدة ولكن لا يجب التغاضي عن الإجراءات الاحترازية.

وأكدت استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، ضرورة اعتياد الطفل على غسل يديه جيد بالماء والصابون، إذ إنّه الحل السحري للحماية من العدوى، وبالتالي يجب تعقيم الأيدي فور لمس أي شيء حتى الوقود أو استخدام المطهرات لتعقيم الأيدي أولا بأول وعدم لمس أي من الأسطح بعد لمس النقود لعدم نشر العدوى.

وكان تقرير صادر عن insider، تناول مدى إمكانية أنّ النقود تنشر الجراثيم والفيروسات من شخص لآخر، موضحا أنّ المدة التي تعيشها الجراثيم والفيروسات على الأسطح قد تصل إلى 72 ساعة، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الموقع أنّ المدة التي تعيشها الجراثيم والفيروسات على الأسطح قد تصل إلى 72 ساعة، ولهذا السبب من المهم توخي الحذر عند التعامل مع النقود.