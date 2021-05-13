ضبط 12 مسجل خطر في حملة أمنية بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية، القبض على 12 مسجل شقي خطر، بحوزتهم 11 قطعة سلاح ناري، كما تم ضبط 25 تاجر مخدرات في حملة أمنية على مدن ومراكز القليوبية، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، يفيد بقيام حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، أسفرت جهودها عن ضبط 12 مسجل خطر بحوزتهم 11 سلاح ناري، وضبط 25 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من الهيروين والبانجو والحشيش، وضبط 3 قطع سلاح أبيض، كما تم ضبط 4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 3 أشخاص هاربين من المراقبة، وتمكنت الحملة التي شاركت فيها مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 7143 حكم قضائي متنوع.

فيما واصلت مباحث تموين القليوبية، الحملات على منافذ ومخازن السلع الغذائية لضبط الأسعار وصلاحية المنتجات، حيث تم شن حملة تموينية أسفرت عن مخبز بلدي قام صاحبه بالاستيلاء على أموال الدعم ومخزن سلع بدون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث تموين القليوبية، يفيد بضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي لاستيلائه على 260036 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق، من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط 9.75 طن دقيق فاخر وعدس وأرز معبأة داخل عبوات بدون مستندات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، وتولت النيابة التحقيق.