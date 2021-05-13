التحقيقات تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة «سيدة السلام»: هددوها بالفضيحة

«مقاول وحارسي عقار».. لائحة نهائية بالمتهمين في قضية سيدة السلام، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد امرأة بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين محمد دسوقى وشهرته «محمد.ز» 36 عامًا، مقاول، «سيد.ح» 34 عامًا، حارس عقار، و«أحمد.م»، 32 عامًا، حارس عقار، بترويع المجني عليها «داليا.ص»، ما دفعها لإلقاء نفسها من شرفة شقتها بمنطقة السلام بالقاهرة.

المتهمون هددوا المجني عليها بفضحها

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليها «داليا.س.ص»، و«سامي.ع.ر»، وكان ذلك بقصد ترويعهما وتهديدهما بإلحاق أذى مادي ومعنوي، حيث اقتحموا المسكن محل تواجدهما، مهددين إياهم بفضح أمرهم، فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما، وبلغ الرعب بالمجني عليها مبلغه، حتى توجهت صوب شرفتها وألقت بنفسها ما أودي بحياتها، حال كون المتهمين 3 أشخاص حاملين أسلحة بيضاء «عصا وحبل».

المتهمون اعتدوا على المجني عليه بـ«شومة»

وأشارت التحقيقات، إلى ارتباط الجريمة بجناية أخرى أنهم في ذات الزمان والمكان قبضوا على المجني عليهما وحجزوهما بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وعذبوا المجني عليه بدنيًا، وأوثقوا وثاقه وانهال المتهم الأول عليه ضربًا بالأيدي وبعصا خشبية «شومة»، ما أحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى، ودخلوا بيتا مسكونا في حيازة المجني عليها بقصد ارتكاب الجرائم السابقة، وكان ذلك ليلا وباستخدام القوة حال حمل الأول والثاني سلاحين.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، معاقبة المتهمين الثلاثة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية سيدة السلام»، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.