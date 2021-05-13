رقابة صارمة على شواطئ الساحل الشمالي ومرسى مطروح بعيد الفطر (صور)

أغلقت محافظة مطروح جميع الشواطئ في الساحل الشمالى ومرسى مطروح والمتنزهات والحدائق العامة في جميع مراكز ومدن المحافظة، خلال أول أيام عيد الفطر، في ظل الإجراءات المشددة التي فرضتها إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، وانتشرت قوات التأمين من مديرية أمن مطروح على جميع الشواطئ والأماكن المغلقة لمنع دخول الأهالي والمصطافين، للحد من التجمعات والوقاية من فيروس كورونا، والحد من انتشاره تزامنا مع الموجة الثالثة.

تأمين غلق الشواطئ في مطروح والساحل الشمالي

وتابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، تنفيذ جميع الإجراءات والقرارات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة خلال عيد الفطر المبارك، خاصة إغلاق الشواطئ العامة والمتنزهات بجميع مدن ومراكز المحافظة الثمانية، وتحديدا في مرسي مطروح والساحل الشمالى، وذلك بالتعاون بين مديرية أمن مطروح ومجالس المدن، مع تنظيم حملات دورية وتواجد أمنى على الشواطئ، والمتابعة المستمرة للشواطئ خاصة الأكثر ارتيادا مثل روميل وباب البحر ومطروح العام والعوام وكورنيش الأبيض الجديد، مؤكدا على التزام أهالي مطروح وزائريها بالقرارات في جميع المدن وإدراكهم لأهمية الالتزام حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

منع إقامة الاحتفالات والتجمعات بالساحل الشمالي ومطروح

وشدد محافظ مطروح على رؤساء المدن، بتكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم، ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية في مرسي مطروح والساحل الشمالى، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهي والمولات التجارية التي تخالف قرارات الدولة الخاصة بالإغلاق في التاسعة مساءً، ومتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

حملات تموينية للتفتيش على المواد الغذائية والأسماك المملحة الفاسدة

كما أكد محافظ مطروح، أنه تم التنسيق بين مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة، خاصة المواد الغذائية والأسماك المملحة، واستمرار تلقي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة، عن طريق رقمي الخط الساخن، و114، و 0464933158، للرد على شكاوى ومطالب المواطنين واتخاذ الإجراءات العاجلة.