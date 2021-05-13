التنمية المحلية لـ«المواطنين»: احتفلوا بالعيد في البيت

تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، إجراءات محافظات مطروح و كفرالشيخ ودمياط والأقصر والقليوبية والقاهرة وبورسعيد، في ظل توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وغلق جميع الشواطئ بالمحافظات الساحلية والمتنزهات في جميع المحافظات خلال عيد الفطر المبارك، حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

وأجرى شعراوي بحسب بيان من التنمية المحلية صادر مساء الخميس، عدد من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين لمتابعة غلق المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، ومنع أي تجمعات للمواطنين.

التنمية المحلية: التأكد من توافر السلع الغذائية والتموينية في الأسواق

وحرص الوزير على التأكد من توافر السلع الغذائية والتموينية بالأسواق واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، للقطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق ورفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات.

وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين في المحافظات، بالالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء للحفاظ على سلامتهم وأمنهم، والاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين، باستغلال إجازة العيد ومواعيد الغلق خلال تلك الفترة والاستمرار في جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن، ورصد أي مخالفات للبناء أو التعديات على أراضي وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإجراء جولات ميدانية لقيادات المحليات لرصد أي مخالفات وإزالتها، مع أهمية عدم التهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية لكورونا، خاصة عدم ارتداء الكمامات الواقية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهي والكافيهات التي تقدم الشيشة للمترددين عليها.